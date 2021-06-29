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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يجني 6 ملايين جنيه من جماهيره.. تفاصيل

صدى البلد

كشف محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، قيمة دعم جماهير القلعة البيضاء للنادي خلال الفترة الماضية؛ بعد فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات والدعم.

وأضاف الإتربي نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، في تصريحات صحفية: "تبرعات الجماهير تجاوزت الـ6 ملايين".

وأكمل : الخطوة القادمة تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي ونرحب بالمفاوضات مع فرجاني ساسي لتمديد تعاقده مع نادي الزمالك، وسيتم دفع المستحقات بغض النظر عن الخصومات .

طلبات بن شرقي للتجديد مع الزمالك 

كشف الاعلامي كريم رمزي، كواليس تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خاصة في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف كريم رمزي في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن أشرف بن شرقي طلب التجديد لـ الزمالك لمدة 3 مواسم على أن يحصل خلالهما على 9.5 مليون يورو أي ما يوازي 180 مليون جنيه.

وأوضح أن أشرف بن شرقي طلب الحصول على 2 مليون و800 ألف يورو خلال الموسم الأول و2.5 مليون يورو خلال الموسم الثاني و3.5 مليون يورو في الموسم الثالث.

ونوه بأن المفاوضات مع بن شرقي ستكون شاقه وصعبة خاصة في ظل معاناة النادي من أزمة مالية بالإضافة لضخامة المبلغ الذي يطلبه اللاعب.

وأشار إلى أن الزمالك سيبدأ التفاوض مع بن شرقي، فلم ينتهِ الأمر حتى الآن، مشددا على أن الزمالك يسعى لتدعيم فريقه بعدد رائع من اللاعبين المصريين والأفارقة.

الزمالك أشرف بن شرقي بن شرقي التبرع للزمالك نادي الزمالك

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