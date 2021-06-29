عائشة بن أحمد تكشف سبب عودتها للدراما التونسية.. فيديو

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كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن خطواتها القادمة في السينما خاصة بعد النجاح الكبير التي حققته في فيلم " تؤام روحي".

وقالت عائشة بن أحمد:" انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم " ريتسا " ، كما أحضر لفيلم سينمائي قريبا وسأبدأ تصويره نهاية الصيف الجارى ".

أضافت عائشة بن أحمد :" بحاول أعمالي السينمائية تكون في مصر أكثر من كدة ، شعرت أني مقصرة وتركيزى كان أكبر على الدراما ، ولكن بدأت أفكر في السينما خاصة أنني قدمت في تونس أعمال سينمائية عديدة".

وعن تجربة المنصات قالت عائشة بن أحمد :" المنصات الإلكترونية أصًبحت منتشرة بكشل كبير ولكن مايشغلني العمل نفسه ، وهل العمل سيضيف لي وأضيف له أم لا ".



وتحدثت عن تجربة مسلسلها التونسي " حرقة " قالت عائشة بن أحمد :" مشاركتي في مسلسل " حرقة " جعلتني أشعر انني أقتربت مرة أخرى من الجمهور التونسي ، وهذا كان هاما للغاية بالنسبة لي حيث انشغلت خلال الفترة الماضية في مصر ".

اختتمت :" الدور كان هاما ، دور أم عزباء منبوذة من المجتمع فتقرر أن تقوم بهجرة مع أشخاص لا تعرفهم، فكان الدور صعبا للغاية ".

تكريم عائشة بن أحمد في صدى البلد:

حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .



وكشفت عائشة عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .



نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.