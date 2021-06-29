كتاب "مَرايا الحُب والحَياة" بالتزامن مع معرض الكتاب

صدر حديثًا كتاب "مَرايا الحُب والحَياة" للشاعرة والقاصة سارة بيصر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب.

عن الكتاب

والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات للكاتبة بجانب عدد من القصص القصيرة، تناقش من خلاله العديد من قضايا المُجتمع، والعلاقات، ونقرأ على غلاف الكتاب " مَاذا يمُكن أن تُخبرنا به "المَرايا"؟!

حِين نَقفُ أمامها،

وتَكتشفُ ذاتنا،

مَاذا لو وَضعنا علاقاتنا مَع الآخر، أمام المرآة،

مَاذا يُمكننا أن نرى؟!

مِن خلال هذا الكتاب،

سَيكون بإمكانكم أن تَكتشفوا،

وتروا وجوهاً أخرى

(للحياة، للحب، لقضايا المُجتمع، والعلاقات)،

وزوايا أكثر قُرباً للذات، والآخر".



وسارة بيصر شاعرة وقاصة مصرية، من مواليد دمياط، تعمل كمديرة لمركز زيتونة للمرأة وحقوق الطفل، صدر لها من قبل ديوان "ترنيمة حرف"، وكتاب "أنثى في رَقصة مَع الحَياة"، كَما إنها تَكتب في النُسخة العَربية من مَشروع Love matters العَالمي "الحب ثقافة"، ورصيف ٢٢.

ومَكان تواجد الكتاب، في معرض القاهرة الدولي للكتاب: صالة ١، جناح C4 (دار الفراعنة للطباعة والنشر والتوزيع).

ودار العهد للنشر والتوزيع، (صالة ١، جناح C12).