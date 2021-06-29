إحباط محاولتين تهريب أغذية وبضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (مواد غذائية - بضائع أجنبية الصنع).

و فى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1432) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (2) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (141) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.