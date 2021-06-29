ينقل الجراثيم الخطرة.. احذروا استخدام الموبايل فى دورات المياه

قال دكتور حاتم سليمان ان استخدام الهواتف فى دورات المياه خطر كبير جدًا ،موضحا ان اساس هذه العادة ترجع للقرن العشرين لان الناس اتعودوا ان الجرنال شىء اساسي عند دخول دورات المياه .



وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، ان هذه العادة السيئة بتنقل الجراثيم،لافتًا إلى انه من الممكن ان تنقل الجراثيم شديدة الخطورة.

وتابع سليمان" البيئة داخل دورات المياه مليئة جراثيم سواء كانت على الأرض او فى المياه التى،مشيرًا إلى أن الجراثيم لا ترى،فضلًا عن الفيروسات المختلفة وقد تسبب احيانا نوعا من الغرغرينا ".

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احذر.. استخدام الموبايل قبل النوم يسبب مخاطر كبيرة



قالت دراسة حديثة إن استخدام الأجهزة الذكية قبل النوم مباشرة يؤثر بشكل واضح على الاستيعاب واليقظة في اليوم التالي، حيث تمت الدراسة في مستشفى "برجهام آند مونز هوسبتل" بمدينة "بوسطن" الأمريكية.

ونشرت دورية مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم نتائج مفصلة حول مقارنة مباشرة أجريت بين القراءة على جهاز ينبعث منه ضوء وقراءة كتاب مطبوع، والنتائج المترتبة على عملية النوم.

وأشارت الدراسة الى أن قراءة كتاب مطبوع حقيقي أفضل لناحية تحفيز العقل قبل النوم، وخضع للتجربة 12 مشاركًا بدأوا بالقراءة باستخدام "آيباد" لمدة 4 ساعات قبل النوم، على مدار 5 أيام متتالية، وأكملوا القراءة من الكتب المطبوعة.



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أستاذ طب نفسي: استخدام الموبايل لساعات طويلة قد يؤدي للانتحار..فيديو

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ الطب النفسي، إن الإصابة بالفيروسات يصاحبها حالة اكتئاب، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث حول فيروس كوروناأكدت أنه يصيب بالاكتئاب لحامله.وأضاف أستاذ الطب النفسي خلال لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن استعمال الموبايل لساعات طويلة قد يؤدي للتفكير فى الانتحار، مشيرًا إلى أنه يجب التعاون فى أعمال المنزل من جميع أفراد الأسرة.ونصح بإيجاد وقت معين للأسرة للتواصل المباشر بين أفرادها والحديث عن أمورهم الشخصية بعيدًا عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى.وأوضح أن الحركة الجسمانية مهمة للتصدى للاكتئاب والألعاب الجماعية والمسلية هامة جدًا فى فترة الحظر، كما نصح بضرورة ممارسة الرياضة فى المنزل والمشاركة الاسرية فى ممارسة الرياضة.