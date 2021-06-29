عائشة بن أحمد: هذه أكثر أعمالي تعرضا للظلم الجماهيري

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كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد،عن أكثر الأعمال التي شاركت فيها و تعرضت للظلم الجماهيري .



وقالت عائشة بن أحمد:" السهام المأرقة كان من أكثر المسلسلات التي تعترضت للظلم الجماهيري.. مؤكدة في الوقت ذاته أنها تسعى لاختيار أعمال جيدة وتعمل علي تطوير أدائها وتتعلم من أخطائها ".

,أكدت عائشة بن أحمد :" ممكن لو كان عندي شلة في الوسط الفني كنت أكسب وقت ، ولكن أنا مؤمنة أن اي حد بيجتهد ربنا بيكافئه، ولكن في الحقيقة في حال وجود شلة كنت ممكن أكسب 3 سنوات ولكن راضية تمام عن ما قدمته".

أضافت :" استفدت من تجارب الفنانات التوانسة الذين سبقوني ، فهند صبرى فنانة أحبها وهي مميزة للغاية وقدوة وفخورين بها في تونس فهي إنسانه مثقفة وعظيمة ".

عائشة بن أحمد ضيفة صدى البلد:



حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .



وكشفت عائشة بن أحمد عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .



نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.