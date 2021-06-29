تعرضوا للاعتداء.. صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية في فلسطين لحماية حقوقهم

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسف شديد في مختلف نواحي الحياة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة بعد الإشتباكات الأخيرة مع حماس في قطاع غزة المحتل بفلسطين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ناشد نحو 50 صحافيًا وصحافية فلسطينيين الإثنين في رسالة عاجلة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية توفير "الحماية الشخصية والمهنية" لهم خلال وقفة احتجاج أمام مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحافية نائلة خليل المشاركة في وقفة الاحتجاج: "إن الصحفيين وجهوا رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان تحمل نداء خاصًا وعاجلًا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية لهم".

وأوضحت خليل أن هذا الأمر يأتي "على ضوء ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين من انتهاكات لحرية العمل الصحافي".

ونُشرت عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض صحافيات وصحافيين للاعتداء المباشر بالضرب من قبل "رجال أمن بزي مدني"، خلال تغطيتهم تظاهرات في الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد الصحافي محمد غفري أنه تعرض "للتهديد بمصادرة جهازه الخلوي إذا استمر في التصوير".

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك في مؤتمر صحافي "جرى استهداف متعمد للصحافيين خلال الأيام الثلاثة الماضية في الأراضي الفلسطينية، واستهداف خاص للصحافيات، من حيث الاعتداء أو خطف كاميرات أو أجهزة اتصال".

وعبّر الدويك عن قلقه وقال: "هذا شيء مقلق جدًا، وخاصة عدم تدخل الشرطة للحماية، الأمر الذي يحول دون قيام الصحافيين بدورهم".

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحافيين وخصوصًا الصحافيات، ومحاسبة كل من اعتدى عليهم وإعادة الأجهزة التي تمت مصادرتها.