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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

ارجعي بلدك.. عائشة بن أحمد تكشف سر الهجوم عليها في مهرجان القاهرة السينمائي

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد،عن أسباب الهجوم عليها بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي بأنها ستكون أحد أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان .


وقالت عائشة بن أحمد:" كنت عارفه أنني سأتعرض لهجوم من الجمهوروان في بعضا منهم هيتضايق ، لأنهم يعتقدون أنني مازلت في البدايات ".

 

تابعت عائشة بن أحمد :"  الجمهور عرفني عن طريق مسلسل " نسر الصعيد" ، فكانوا مندهشين أن فنانة قدمت مسلسلا واحدا  ويتم اختيارها  عضوة في لجنة تحكيم بمهرجان كبير مثل القاهرة السينمائي  ، ولكن الجمهور كان لا يعرف أعمالي التي قدمتها في تونس فمكنتش متضايقة منهم كانوا معذورين ".

 

تابعت عائشة بن أحمد :" النقد البناء لا يشعرني بالضيق وانا مش برد على الهجوم ، ولكن زعلت لما قالولي ارجعي بلدك ، وأيضا أكون غير سعيدة عندما يشيد بي الجميع :"

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تكريم عائشة بن أحمد في صدى البلد:

 

حلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة على موقع صدى البلد وذلك  في ندوة لتكريمها عن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " الذي عرض في رمضان الماضي .


وكشفت عائشة عن كواليس مشاركتها في المسلسل ؛ كما تحدثت عن المخرج تامر محسن وعن الفنانة مني ذكي .


نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت عائشة في الصورة بأطلالة جذابة ملفتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما اثار اعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

عائشة بن احمد مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة مني ذكي ريتسا تكريم عائشة بن أحمد

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