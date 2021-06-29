جنش يهنئ فريق سلة الزمالك على التتويج بدوري السوبر

هنأ محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الزمالك على تتويجه بلقب دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري .



ونشر جنش عبر “ستوري” حسابه على “إنستجرام”، صورة لأبطال سلة الزمالك، وعلق عليها "مبروك يا رجالة السلة".



وحصد فريق السلة لنادي الزمالك، لقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.