عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش يهنئ فريق سلة الزمالك على التتويج بدوري السوبر

صدى البلد

هنأ محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الزمالك على تتويجه بلقب دوري السوبر على حساب فريق الاتحاد السكندري .

ونشر جنش  عبر “ستوري” حسابه على “إنستجرام”، صورة لأبطال سلة الزمالك، وعلق عليها "مبروك يا رجالة السلة".

وحصد فريق السلة لنادي الزمالك، لقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

الاتحاد السكندري نادي الزمالك محمود جنش سلة الزمالك فريق سلة الزمالك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب دوري السوبر

ترشيحاتنا

بعد تعذيب موظفة وقتلها.. زعيم المعارضة في تركيا يهاجم أردوغان من جديد

مش في مصر بس.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

كوبا أمريكا .. منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا بثلاثية في الشوط الأول

دعاء بعد الوضوء من 11 كلمة تفتح أبواب الجنة الثمانية

لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

رسمياَ.. كريم فؤاد يوقع للنادي الأهلي

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ