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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة أوبو تستعد لإطلاق Oppo Reno6 Pro 5G عالميا.. سعر ومواصفات

بإمكانات جبارة أوبو
بإمكانات جبارة أوبو تستعد لإطلاق Oppo Reno6 Pro 5G عالميا

كشفت تقارير إعتزام شركة أوبو Oppo إصدار هاتفها الذكي Oppo Reno 6 Pro 5G الأفضل من فئة الهواتف المتوسطة، خلال الأسابيع القادمة، في الأسواق العالمية، بعدما قامت بإطلاقه محليا في الصين في نهاية شهر مايو الماضي. 

 

وحسبما ذكر تقرير موقع Moneycontrol  فإن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق 

Oppo Reno 6 Pro 5G منتصف شهر يوليو القادم، حيث سيأتي الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة في الكاميرا والبطارية حيث يعتبر الهاتف الأفضل حتى في سلسلة هواتف Reno  التي تطلقها أوبو للفئة المتوسطة بإمكانات متميزة وأسعار مناسبة.  

 

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مواصفات هاتف Oppo Reno 6 Pro 5G


يأتي هاتف Reno 6 Pro 5G من أوبو بشاشة منحنية عالية الدقة من نوع AMOLED ، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD، وبمعدل تحديث الشاشة 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة . 

 

ويعمل هاتف  Reno 6 Pro 5G بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1200 SoC، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، مع دعم لتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

 

ويحتوى الجزء الخلفي من هاتف Reno 6 Pro 5G، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بعدسة ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف  Reno 6 Pro 5G على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة  65 واط. 

 

السعر المحتمل لهاتف هاتف Reno 6 Pro 5G من أوبو 

 

وسيتوفر هاتف Reno 6 Pro 5G بحوالي  8 آلاف جنية مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، فيما سيأتي بسعر أي ما يعادل 9 آلاف جنية مصري،مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

 

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