بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمنا قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضا، في قرية الطيبة بدائرة مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بدائرة مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية يتضمن بلاغ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ، واتهمت (3 أشخاص – مقيمون بذات العنوان) بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها؛ لخلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط 2 من المبلغ بشأنهم في الواقعة، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.