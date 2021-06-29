عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمنا قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضا، في قرية الطيبة بدائرة مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بدائرة مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية يتضمن بلاغ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز)  مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ، واتهمت (3 أشخاص – مقيمون بذات العنوان) بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها؛ لخلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط 2 من المبلغ بشأنهم في الواقعة، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.

وزارة الداخلية نبروه ضرب سيدة فيديو ضرب سيدة الدقهلية

ترشيحاتنا

بعد تعذيب موظفة وقتلها.. زعيم المعارضة في تركيا يهاجم أردوغان من جديد

مش في مصر بس.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

كوبا أمريكا .. منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا بثلاثية في الشوط الأول

دعاء بعد الوضوء من 11 كلمة تفتح أبواب الجنة الثمانية

لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

رسمياَ.. كريم فؤاد يوقع للنادي الأهلي

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ