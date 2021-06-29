مش في مصر بس.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

سجلت كندا أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، منذ أكثر من 80 عاما، عبر موجة حر غير مسبوقة في غرب البلاد، ومنطقة غرب المحيط الهادئ الأمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال مسؤولون، إن ليتون في كولومبيا البريطانية شهدت ارتفاع درجة الحرارة، حتى وصلت إلى 46.6 درجة مئوية، لأول مرة منذ 84 عاما، فيما حذرت كل من الولايات المتحدة وكندا، المواطنين، من مستويات حرارة خطيرة يمكن أن تستمر هذا الأسبوع.

ظواهر جوية خطيرة

ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ظهور بعض الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر، والتي من الممكن ان تؤدي إلى حالات إصابة ووفاة الأسبوع الجاري، بخلاف أنها من تأثيرات أزمة الاحتباس العالمي.

يقول نيك ميلر، متنبئ الأرصاد إن مصطلح "القبة الحرارية" ليس مصطلحًا محددًا بدقة للأرصاد الجوية ، ولكنه أصبح مرتبطًا بوصف مناطق كبيرة من الضغط المرتفع ، مما يؤدي إلى سماء صافية وأيام مشمسة حارة، وكلما طالت مدة هذا النمط زادت مدة الموجة الحارة ويمكن أن تتراكم درجات الحرارة يومًا بعد يوم.



وتمتد الحرارة المرتفعة من كاليفورنيا إلى مناطق القطب الشمالي في كندا وتمتد إلى الداخل عبر ولاية أيداهو، مما ادى إلى زيادة نسبة مبيعات مكيفات الهواء والمراوح، حيث تجاوزت ليتون ، التي تقع على بعد حوالي (250 كم) شمال شرق فانكوفر ، الرقم القياسي الكندي السابق لأعلى درجة حرارة تم تسجيلها.



وتم تسجيل أعلى درجة حرارة في بلدتين في ساسكاتشوان، في يوليو 1937 عند 45 درجة مئوية، ولم يكنن ليتون وحده، حيث سجلت أكثر من 40 موقعًا آخر في كولومبيا البريطانية أرقامًا قياسية جديدة.

وقال ديفيد فيليبس ، كبير علماء المناخ في وزارة البيئة الكندية : "تم تحطيم رقم قياسي جديد لدرجة الحرارة المرتفعة، كندا اصبحت أعلى في درجة الحرارة من دبي، وأثرت الحرارة على زياة استهلاك الكهرباء حيث قال مزودو الكهرباء في كولومبيا إن هناك زيادة في الطلب على الكهرباء للحفاظ على تشغيل مكيفات الهواء".

وأوضحت وزارة البيئة الكندية إن ألبرتا وأجزاء من ساسكاتشوان ويوكون والأقاليم الشمالية الغربية يجب أن تكون في حالة تأهب، خاصة بعد التحذير عن توقع موجة حر طويلة وخطيرة وتاريخية ستستمر خلال هذا الأسبوع، مع درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي تتراوح بين 10 و 15 درجة مئوية، بالقرب من 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن.

ووصفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية الموجة الحارة بأنها "تاريخية" وقالت إنها ستستمر طوال الأسبوع ، "مع احتمال تسجيل العديد من الأرقام القياسية اليومية والشهرية وحتى في جميع الأوقات.