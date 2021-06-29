كوبا أمريكا .. منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا بثلاثية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم منتخب الارجنتين علي منافسه بوليفيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021

تقدم منتخب الارجنتين عن طريق جوميز في الدقيقة 6 من زمن المباراة واضاف ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33 وسجل البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42 .



ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولي في بطولة كوبا أمريكا، برصيد 7 نقاط بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب بدون رصيد من النقاط .

تشكيل منتخب الأرجنتين



حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا

خط الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز

خط الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو