الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا

طالبت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الأمريكيين لتجنب السفر إلى روسيا لأسباب أمنية، وأخرى تتعلق بمخاوف من الخطف أو أعمال إرهابية.

وأجرت روسيا اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في نبأ لها.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر في صناعة الدفاع، قوله أمس الاثنين، إن روسيا اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من قاعدة بلسيتسك الفضائية في شمال غرب البلاد.

يذكر أن مسوؤل روسي كشف في وقت سابق، أن اختبارات طيران صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات من المقرر إجراؤها في الربع الثالث من عام 2021.

وقال المصدر: "ستجري اختبارات الطيران الأولى هذا العام. يخطط في الربع الثالث".