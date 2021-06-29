عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

طالبت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الأمريكيين لتجنب السفر إلى روسيا لأسباب أمنية، وأخرى تتعلق بمخاوف من الخطف أو أعمال إرهابية.

txt

لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الساعين إلى توازن المصالح

txt

روسيا تجري اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات

وأجرت روسيا اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في نبأ لها.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر في صناعة الدفاع، قوله أمس الاثنين، إن روسيا اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من قاعدة بلسيتسك الفضائية في شمال غرب البلاد.

يذكر أن مسوؤل روسي كشف في وقت سابق، أن اختبارات طيران صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات من المقرر إجراؤها في الربع الثالث من عام 2021.

وقال المصدر: "ستجري اختبارات الطيران الأولى هذا العام. يخطط في الربع الثالث".

الخارجية الأمريكية صاروخ باليستي روسيا السفر إلى روسيا الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث إقليم تيجراي الإثيوبي

بريطانيا وأمريكا وأيرلندا يطالبون باجتماع مجلس الأمن بشأن تيجراي

الجيش الأمريكي يعلن الرد على استهداف قواته بسوريا

رئيس إسرائيل: متفاءل بتصريحات بايدن حول إيران

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. تفاصيل

أخبار العالم: وقف إطلاق النار في تيجراي.. صندوق النقد يشيد باقتصاد مصر

وزير خارجية العراق يشن هجوما على أمريكا بسبب الغارة الجوية

السعودية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا

ترشيحاتنا

بعد تعذيب موظفة وقتلها.. زعيم المعارضة في تركيا يهاجم أردوغان من جديد

مش في مصر بس.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

كوبا أمريكا .. منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا بثلاثية في الشوط الأول

دعاء بعد الوضوء من 11 كلمة تفتح أبواب الجنة الثمانية

لا تشتري هاتف أندرويد الآن لهذا السبب

بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

رسمياَ.. كريم فؤاد يوقع للنادي الأهلي

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ