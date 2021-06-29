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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخفيض كبير على هاتف Galaxy S20 FE 5G من سامسونج

تخفيض كبير على هاتف
تخفيض كبير على هاتف Galaxy S20 FE 5G من سامسونج

يعتبر هاتف Galaxy S20 FE 5G هو أرخص هاتف رائد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية حتى الآن، حيث يتمتع بإمكانات جبارة مع سعر مناسب، إذ يعد النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20 ، كما يعد هاتف Galaxy S20 FE 5G هو الهاتف الأندرويد الأكثر مبيعا العام الماضي 2020 . 

 

وحسبما ذكر موقع Phonearena التقني فإن هاتف Galaxy S20 FE 5G الذي يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G ، قد تم تخفيض سعره حيث سيتوفر بسعر 400 دولار أمريكي أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري، وهو تخفيض كبير  للغاية مقارنة بالسعر الذي صدر به الهاتف بحوالي 10 آلاف جنيه مصرى. 

 

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مواصفات هاتف Galaxy S20 FE 5G من سامسونج 

 

يعمل هاتف Galaxy S20 FE 5G من سامسونج  بمعالج من نوع  Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G  ، مع نظام التشغيل أندرويد 10. 

 

ويأتي هاتف Galaxy S20 FE 5G، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، وعلى غرار الإصدارات السابقة من نفس السلسلة لا تزال الشاشة معتمدة من HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، وتم تصنيف هيكل الهاتف وفقا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

 

ويقدم هاتف Galaxy S20 FE 5G، كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. 

 

ويحتوي هاتف Galaxy S20 FE 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويتمي الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج بدلًا من الموجات فوق الصوتية.

 

ويتوفر هاتف Galaxy S20 FE 5G، في 3 خيارات لونية هي الأزرق الداكن، والبنفسجي، والأخضر، بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم  6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

 

ويمكن لراغبي شراء هاتف هاتف Galaxy S20 FE 5G الدخول على هذا الرابط

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