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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تعذيب موظفة وقتلها.. زعيم المعارضة في تركيا يهاجم أردوغان من جديد

معارض
معارض

تشهد تركيا حالة من التذبذب السياسي الداخلي؛ بسبب اعتراض بعض القوى السياسية على سياسات الإدارة الحالية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، جميع الأحزاب والمواطنين ومناصري الديمقراطية، إلى توحيد الصف؛ من أجل إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ نحو 19 عاماً.

وقال كليتشدار أوغلو إن على جميع المواطنين المحبين للديمقراطية من جميع الفئات التكاتف معاً الآن ودعم الديمقراطية أياً كان الحزب السياسي الذي دعموه في السابق، مجدداً التأكيد على أن البلاد بحاجة إلى التوجه للانتخابات المبكرة.

وكرر حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية عام 2019، وباقي أحزاب المعارضة، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لتخليص البلاد من التدهور الراهن في الاقتصاد، بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قدرتها على تقديم حلول لأزمات البلاد.

وتعهد كليتشدار أوغلو، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التي نفذتها بلدية إزمير التابعة لحزبه، بإجراء عدد من التعديلات خلال الأشهر الستة الأولى حال فوز حزبه بالانتخابات. وأكد قدرة المعارضة على الفوز بالانتخابات المقبلة، قائلاً: «سنحطم المصباح وستشرق الشمس من جديد»، في إشارة إلى شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم وشعار حزبه (المصباح والشمس).

وقال كليتشدار أوغلو: «سنحل مشاكل الأطفال الجياع والأسر التي تعاني من مشاكل مادية بغض النظر عما كان حزبها السياسي عن الحزب الذي تدعمه»، مشيراً إلى أن البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري قدمت 4 أضعاف المساعدات الاجتماعية التي قدمتها البلديات التابعة للحزب الحاكم، وراعينا الحفاظ على كرامة من يتلقون تلك المساعدات، ولم نظهر فقر المحتاج ولم نستعرض مساعداتنا للفقراء والمحتاجين أمام الكاميرات كما يفعل الحزب الحاكم. وأضاف: «سننهي الفقر في منطقة الأناضول... لن يخلد طفل في داخل تركيا إلى النوم وهو جائع».

كواليس وفاة موظفة حزب الشعوب الديمقراطية 

في سياق متصل، كشف حزب الشعوب الديمقراطية المعارض أمس، عن تعرض موظفته في فرع إزمير، التي قتلت في هجوم مسلح على مقر الفرع الأسبوع قبل الماضي، للتعذيب قبل قتلها.

وقال عضو اللجنة القانونية للحزب، تركان أصلان، إنه وفقاً لتقرير الطب الشرعي، فإن الموظفة، دنيز بويراز، تعرضت للتعذيب على يد قاتلها أونور جنجار، حيث تم العثور على شق في رأسها يصل إلى الجمجمة بطول 7 أو 8 سم.

 وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة في مسرح الجريمة كانت سطحية وغير مكتملة، حيث لم يتم فحص المبنى المكون من 8 طوابق بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه إذا تم فحص جميع الطوابق بشكل دقيق، يمكن جمع أدلة بشكل أكبر حول واقعة التعذيب ثم القتل. 

تركيا القوى السياسية حزب الشعب الجمهورى المعارضة كليتشدار

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