عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد فريدة فهمي.. سراعتزالها الفن وعلاقتها بشيرين رضا

فريدة فهمي ومحمود
فريدة فهمي ومحمود رضا

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ81، اسمها بالكامل فريدة حسن فهمي، ولدت في القاهرة يوم 29 يونيو 1940.

والدها هو المهندس حسن فهمي، وعمل عميدا لمعهد السينما، والذي اعترف بموهبتها لأول مرة، حين سمح لها بالرقص فى مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها.

 

تكوين فرقة رضا

 

شقيقتان وشقيقان كونا ملحمة حب وبهجة، على ومحمود رضا، وفريدة ونديدة فهمى ، تزوجت فريدة فهمى من المخرج والفنان على رضا شريك رحلة الحياة والنجاح،  وتزوجت شقيقتها الوحيدة نديدة فهمى من محمود رضا بعد قصة حب ، وكان لها أيضا بصمات نجاح فى فرقة رضا حيث كانت تصمم الملابس للفرقة.

 

وكان أول الأحزان عندما خطف الموت نديدة فهمى بعد رحلة مرض وهى فى عز شبابها ،فكانت الصدمة للعائلة وللفرقة، ورغم ذلك رقصت فريدة ومحمود فى اليوم التالى للوفاة رغم الألم والأحزان، وقدمت الفرقة عروضها لأن الجمهور حجز التذاكر.

 

حققت الفرقة نجاحات عالمية ووقفت على أكبر مسارح العالم ، وتم تأميمها، ورغم ذلك ظل محمود وعلى رضا وفريدة فهمى يعملون على أن تكون خطوات النجاح أوسع، وأن تسبق الفرقة عصرها وهو ما حدث، حتى بدأت العراقيل والروتين، ولم تعد الفرقة كما كانت . 

 

اعتزال فريدة فهمى الفن

 

اعتزلت فريدة فهمى فى سن الأربعين وسافرت ودرست وحاضرت وأعدت رسالة الماجيستير فى أكبر جامعات العالم، كان موضوع رسالتها عن محمود رضا، الذى قالت عنه إنه خلق لغة حركية جديدة ، لغة مستمدة من تراث وحضارة مصر وأهلها ومن الفن المصرى الذى أراد أن يصل للعالم، وبالفعل قرأ العالم عن محمود رضا ووضعت الدراسة باسمه فى أكبر جامعات أمريكا حتى يعرف العالم ما فعله وماذا قدم بتجربته الفريدة للفن المصرى والعالمى.

وكانت الصدمة التالية لفريدة فهمي؛ مرض الزوج على رضا فعاشت فترة أحزان طويلة وصلت إلى قمتها بوفاة الزوج وشريك الحياة، وبعدها عاشت تجربة مرض الأم ووفاتها.

وفاة والدة فريدة فهمي

قالت فريدة فهمي في تصريحات سابقة، إن والدتها أصيبت بالاكتئاب بعد وفاة والدها، فسافرا إلى لوس أنجلوس بأمريكا لدى أقاربهم، وبدأت بدراسة علم الأعراق والأثنولوجيا، وجاء قرار السفر أيضاً لرغبتها في الابتعاد عن المسرح؛ كي لا تشتاق له أو تحزن.

 

واعترفت خلال الفترة الأخيرة أن الجمهور لم يعد يعرفها، فعلى عكس السنوات السابقة كانوا يتهافتون عليها لالتقاط الصور، لكن حالياً لا تجد من يعرفها، كما أنها لا تخرج كثيراً ولا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها تكرهها، وتقضي أغلب وقتها في القراءة.

 

من أبرز أفلامها "الأخ الكبير، إسماعيل يس في البوليس الحربي، غرام في الكرنك، جميلة".

وكان آخر أعمالها السينمائية الذي شاركت به، فيلم "أسياد وعبيد" عام 1978.

d2
d2
d3
d3
فريدة فهمي المهندس حسن فهمي فرقة رضا محمود رضا نديدة فهمى

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تكشف أكثر موقف محرج تعرضت له في مصر.. فيديو

في عيد ميلادها.. محطات في حياة نوال الزغبي

اليوم.. نشوى مصطفي تقدم الموسم الثاني من بنت البلد

مصطفى قمر يحذف صورته مع ابنته أثناء الصلاة.. بعد هجوم الجمهور

حقيقة سيطرة حسام حبيب على الحسابات البنكية لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

شكرا ليكوا.. أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد تسريبات والد زوجها

هشام عباس يطرح أحدث أغانيه "يا سهرانين الليل".. فيديو

ترشيحاتنا

بديل عمليات التكميم.. جهاز جديد يغلق الفم إجباريا لمنع الأكل

حمو بيكا يطرح أغنية جديدة ويتجاهل قرار نقابة المهن الموسيقية.. فيديو

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

طبيب روسي يوجه نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح كورونا

منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وتسديد الديون "مكتوب"

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ