عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنترنت مجاني و150 دولارا.. الحكومة اليونانية تُغري الشباب للتلقيح ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

عرضت الحكومة اليونانية 150 دولارا، وباقة إنترنت مجانية لمدة شهر، على مواطنيها من الشباب؛ لتشجيعهم للحصول على أول جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

txt

منظمة الصحة العالمية تحذر من متلقي لقاح كورونا وتقدم النصيحة

txt

الصحة العالمية تحذر من سلالة دلتا بلس: وضع متحور كورونا الهندي مقلق

وتحاول اليونان خلال الفترة الحالية، تخفيف قيود مكافحة الجائحة حاليا، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اجتماع وزاري: "مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون على بطاقة مدفوعة مسبقا قيمتها 150 يورو، إنها دين للشباب، هدية؛ عرفانا لهم".

وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.

وقالت الحكومة إن نحو 940 ألف يوناني بين 18 و25 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية العام.

وسجلت اليونان إجمالا 421266 حالة إصابة بفيروس كورونا و12682 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه منذ بداية الجائحة.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الحكومة اليونانية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كيرياكوس ميتسوتاكيس

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا

موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث إقليم تيجراي الإثيوبي

بريطانيا وأمريكا وأيرلندا يطالبون باجتماع مجلس الأمن بشأن تيجراي

الجيش الأمريكي يعلن الرد على استهداف قواته بسوريا

رئيس إسرائيل: متفاءل بتصريحات بايدن حول إيران

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. تفاصيل

أخبار العالم: وقف إطلاق النار في تيجراي.. صندوق النقد يشيد باقتصاد مصر

وزير خارجية العراق يشن هجوما على أمريكا بسبب الغارة الجوية

ترشيحاتنا

حمو بيكا يطرح أغنية جديدة ويتجاهل قرار نقابة المهن الموسيقية.. فيديو

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

طبيب روسي يوجه نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح كورونا

منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا برباعية في كوبا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وتسديد الديون "مكتوب"

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ