زيادة 10 مليار دولار في ثروة إيلون ماسك خلال أسبوع..تعرف على السبب

زادت ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز، بنحو 10 مليارات دولار؛ بسبب ارتفاع قيمة أسهم شركة «تيسلا»، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس».

وبحسب ما أعلنته فوربس، شهد إيلون ماسك، ثالث أغنى شخص في العالم، زيادة ثروته بمقدار 9.9 مليار دولار، لتبلغ ثروته 165.9 مليار دولار.

واستفاد إيلون ماسك من تعافي سوق الأسهم، بعد انخفاضه في منتصف يونيو، ليرتفع إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، حيث توصل البيت الأبيض إلى اتفاق مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين بشأن «قانون البنية التحتية».

وكان ثاني أكبر مستفيد هو مؤسس شركة نايكي فيل نايت، الذي زادت ثروته بمقدار 6.4 مليار دولار في يوم واحد، وفقاً لتقديرات «فوربس».

وشملت فاتورة البنية التحتية المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 1.2 تريليون دولار، والتي أُعلن عنها يوم الخميس، 15 مليار دولار لإنشاء شبكة من 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية وحافلات مدرسية وحافلات ترانزيت كهربائية في الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «حقائق البيت الأبيض».



وقال رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس لاستكشاف الفضاء، إنه يخطط لإدراج خدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Starlink ستارلينك للاكتتاب العام تمهيدا لجعلها شركة عامة، مما يساعد على تزويد العالم بإنترنت أسرع.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي سيتم طرح أسهمها في المستقبل لتكون شركة عامة حيث يريد إيلون ماسك استثمارها لتحسين خدماتها بشكل أكبر.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال ماسك: إن "طرح شركة ستارلينك للجمهور في المستقبل القريب سيكون مؤلمًا للغاية، لذلك سأبذل قصارى جهدي لإعطاء الأفضلية لمساهمي شركة تسلا على المدى الطويل."



عدد طلبات الإنترنت الفضائي

وأعلن ماسك في شهر مايو الماضي إن الشركة تلقت أكثر من 500 ألف طلب مسبق لخدمة الإنترنت ولا تتوقع أي مشاكل فنية في تلبية الطلب، حيث يجب أن تكون قادرة على توفير تغطية عالمية مستمرة بحلول شهر سبتمبر القادم.



وتسعى شركة ستارلينك التي يقع مقرها في واشنطن ، لتزويد العالم بإنترنت أسرع ، بدءًا من تحسين الوصول إلى الإنترنت في أجزاء من العالم لا يخدمها حاليًا مزودو النطاق العريض.



