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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه: والدي زملكاوي وأخي أحرف مِني

تريزيجيه
تريزيجيه

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي السابق ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، أن والده مشجع لنادي الزمالك.

وأكمل تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية : رغم ان والدي زملكاوي الا انني كنت اتمني اللعب للنادي الأهلي وأخي "أحرف مني " 100 مرة لكن التوفيق لم يحالفه .

وأوضح :  قضيت فترة ثلاث سنوات ونصف اتدرب مع الأهلي بعد الغاء فرقتي السنية وكان معي كهربا ولكنه انتقل الي انبي في ذلك الوقت .

وأردف : كنت العب صانع لعب ثم لعبت في نصف المعلب بتوصية من علي ماهر وسط جيل العتاولة أتذكر اول مباراة امام الزمالك في دوري أبطال افريقيا نزلت بديلا لـ أبو تريكة بعد تسجيله هدف الفوز 

وتعتبر الحلقة أول ظهور للنجم المصري محمود تريزيجيه على أي وسيلة إعلامية مصرية، منذ احترافه في أوروبا، وتحدث تريزيجيه عن بداياته في النادي الأهلي والمدربين الذين اكتشفوا موهبته ودورهم في بناء شخصيته والبطولات التي حققها مع الفريق الأحمر ومشواره الاحترافي في أوروبا بداية من اندرلخت البلجيكي مرورا بناديي رويال موسكرون البلجيكى وقاسم باشا التركي ووصولا إلى أستون فيلا الإنجليزي ونجاحاته الكبيرة في الموسم الماضي قبل تعرضه لإصابة الرباط الصليبي وموعد عودته للملاعب بعد اجتياز شوط كبير من البرنامج التأهيلي بنجاح، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية والتأهل لكأس العالم فى روسيا 2018 ونهائي أمم افريقيا بالجابون 2017 بعد غياب طويل.

بطولات تريزيجيه 

حقق النجم المصري محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادي الأهلي، حيث توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي في عامي 2012 و2013 وبطولة الدوري المصري مرة واحدة والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر المصري مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.

تريزيجيه الأهلى أستون فيلا دوري ابطال افريقيا المصري

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