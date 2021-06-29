عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله: كنت برش المرتبة بالمياه علشان أعرف أنام

صدى البلد

استرجع الفنان صلاح عبد الله زكرياته مع الماضي قبل دخول مجال الفن ومعاناته بسبب حالته المادية 


 

وكتب صلاح عبد الله عبر تويتر قائلا "في مثل هذا الحر من٤٣سنة تقريباً كنت برش المرتبة بالمياه رشة المكوجي عشان أعرف آأيل شويةاللهم لك الحمد على ماكنت فيه وما وصلت إليه".

 

اخر أعمال صلاح عبد الله 

 

وكانت اخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "قصر النيل" مع الفنان محمد محمود عبد العزيز  ريهام عبد الغفور وعدد من نجوم الفن 

وشارك صلاح عبد الله العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020

الفنان صلاح عبد الله قصر النيل مسلسل قصر النيل شقة فيصل صلاح عبد الله الفن

ترشيحاتنا

بديل عمليات التكميم.. جهاز جديد يغلق الفم إجباريا لمنع الأكل

حمو بيكا يطرح أغنية جديدة ويتجاهل قرار نقابة المهن الموسيقية.. فيديو

6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات والموازين .. اعرفهم

طبيب روسي يوجه نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح كورونا

منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

تضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب لم تنفِ تسريب والد حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وتسديد الديون "مكتوب"

بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ