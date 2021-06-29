صلاح عبد الله: كنت برش المرتبة بالمياه علشان أعرف أنام

استرجع الفنان صلاح عبد الله زكرياته مع الماضي قبل دخول مجال الفن ومعاناته بسبب حالته المادية







وكتب صلاح عبد الله عبر تويتر قائلا "في مثل هذا الحر من٤٣سنة تقريباً كنت برش المرتبة بالمياه رشة المكوجي عشان أعرف آأيل شويةاللهم لك الحمد على ماكنت فيه وما وصلت إليه".





اخر أعمال صلاح عبد الله

وكانت اخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "قصر النيل" مع الفنان محمد محمود عبد العزيز ريهام عبد الغفور وعدد من نجوم الفن

وشارك صلاح عبد الله العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020