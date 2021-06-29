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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

كهف
كهف

تدشن السعودية حملة موسعة للتنقيب والبحث عن الاثار القديمة بمختلف أنواعها في معظم أنحاء المملكة تستمر لشهور.

وبحسب ما نشرته هيئة التراث السعودية، أمس الإثنين، توصل علماء آثار وأحافير من «الهيئة» بالتعاون مع «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، وجامعة الملك سعود، و«معهد ماكس بلانك» الألماني، إلى اكتشاف جديد بكهف أم جرسان في حرّة خيبر بالمدينة المنورة.

وعُثر بداخل كهف أم جرسان على مخلفات من الآثار والأحافير التي كشفت تقنية الكربون المشع عن أن عمرها يربو على 7000 سنة، إضافة إلى غنى الكهف بعشرات الآلاف من عظام الحيوانات؛ ومنها حيوان الضبع المخطط، والخيل والحمير البرية المتوحشة والأليفة، والجمال متوحشها وأليفها، والوعل والماعز والبقر، وجميعها بحالة جيدة رغم مرور الزمن، وكذلك جماجم إنسان يرجح أنها قد نُبشت من قبور قريبة تعود لما قبل التاريخ.

ويفحص الفريق البحثي خلال هذه الفترة العظام للحصول على الحمض النووي، فيما تجري دراسة تاريخ الرعي في الجزيرة العربية واستئناس الحيوان فيها.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من اكتشافات «هيئة التراث» خلال المدة الماضية التي تؤكد أن الجزيرة العربية كانت موطناً للبشر منذ آلاف السنين، إضافة إلى العديد من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة التي اتخذت من الجزيرة العربية مقراً لها وتكاثرت فيها بمرور السنوات، وذلك في إطار جهود «الهيئة» للتنقيب عن الآثار والتراث الوطني الذي تزخر به المملكة، وصوْنه ونشره.

السعودية الاثار المملكة للتنقيب وأحافير

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منها الخيل والضباع والحمير.. اكتشافات أثرية في السعودية تعود لـ 7000 سنة

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