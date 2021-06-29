منتخب الأرجنتين يضرب بوليفيا برباعية في كوبا أمريكا

فاز منتخب الأرجنتين على منافسه بوليفيا، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وتقدم منتخب الأرجنتين عن طريق جوميز في الدقيقة 6 من زمن المباراة، وأضاف ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33، وسجل البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42، بينما سجل الهدف الرابع لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء .

بينما سجل هدف منتخب بوليفيا الوحيد إروين سافيدرا في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

وبهذا الفوز يحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا، برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا.

الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز.

الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.