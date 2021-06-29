تريزيجيه يتصدر تويتر بعد ظهوره في قناة الأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج #تريزيجية بعد ظهور محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، في برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تريزيجيه ابن الاهلي الذى صان الود والعشرة نجم من نجوم التتش الذى رفض مقابل مادى للظهور عل قناه النادى ترزيجيه واحد بس ‎#تريزيجيه_في_البيت_الكبير" و "‏منور بيتك ياتريزيجيه فخورين بنجاحاتك ويارب دايما ف نجاحات مستمره السؤال هل ممكن تلعب ف مصر لغير الاهلي ف يوم من الايام ‎#تريزيجيه_في_البيت_الكبير".

وقال آخرون "‏نجم مصر والاهلى المظلوم اعلاميا تريزيجيه ‎#تريزيجيه_في_البيت_الكبير" و "‏كمية بساطة وتلقائية غير طبيعية في حديث ‎#تريزيجيه مع إسلام الشاطر

شخص يدخل قلبك ، ويخليك تحبه بدون إستئذان بصراحة #تريزيجيه_في_البيت_الكبير ".



تريزيجيه في قناة الاهلي

وحل النجم المصرى العالمى محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، ضيفا على برنامج البيت الكبير الذى يقدمه الاعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة الأهلى .



وتعتبر حلقة الثلاثاء، أول ظهور للنجم المصرى محمود تريزيجيه على أى وسيلة إعلامية مصرية، منذ احترافه فى أوروبا، ويتحدث تريزيجيه عن بداياته فى النادى الأهلى والمدربين الذين اكتشفوا موهبته ودورهم فى بناء شخصيته والبطولات التى حققها مع الفريق الأحمر ومشواره الاحترافى فى أوروبا بداية من اندرلخت البلجيكى مرورا بناديى رويال موسكرون البلجيكى و قاسم باشا التركى ووصولا إلى أستون فيلا الإنجليزى ونجاحاته الكبيرة فى الموسم الماضى قبل تعرضه لإصابة الرباط الصليبى وموعد عودته للملاعب بعد اجتياز شوط كبير من البرنامج التأهيلى بنجاح، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية والتأهل لكأس العالم فى روسيا 2018 ونهائى أمم افريقيا بالجابون 2017 بعد غياب طويل.