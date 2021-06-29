احتفالات في الصين بذكرى مئوية الحزب الحاكم

تحتفل الصين ومواطنيها، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة مئوية الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في العاصمة بكين.

ويظهر من الصور المنتشرة عبر وسائل الإعلام الصينية، الاحتفالات الرسمية في البلاد، والشوارع والميادين بمناسبة تأسيس الحزب.

ومع اقتراب الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الأول من يوليو المقبل، حان الوقت للنظر في طبيعة هذا الحزب السياسي الذي نجح في البقاء على الساحة السياسية لعشرة عقود على الرغم من الصراعات والنزاعات الداخلية، وفقدان الثقة المتكرر بين الناس الذين يزعم الحزب أنهم “يتولون زمام الأمور” حسب مبادئه “المعلنة”.

وقال تقرير لمجلة "ذي ديبلومات" الأمريكية عن الحزب الشيوعي الصيني، الذي نجح في البقاء على الساحة السياسية لعشرة عقود، إن أحد العوامل الرئيسية في نجاحه؛ هو إصراره على البقاء على مبادئه وأفكاره.

نظر التقرير إلى المثابرة التي حافظ بها الحزب على أهميته وسلطته وسيطرته على مستقبل أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان. على الارض. وإن إصرار الحزب الشيوعي الصيني على حقه في قيادة البلاد، جنبًا إلى جنب مع شعوره الكبير بالتفوق، شكل جزءا كبيرا من استمرارية الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يفسر المرونة والاستمرارية المذهلة للحزب المتمسك بالأفكار اللينينية.

وعلى هذا النحو، فإن البلدان والشركات التي تتعامل مع كيانات جمهورية الصين الشعبية اليوم، سيكون من المهم أن تضع الحزب الشيوعي الصيني في أي مفاوضات أو علاقة مستقبليه لأن ذلك يجب أن يكون له تأثير إيجابي علي أن النتيجة ستعزز استمرار صحة ورفاهية ووجود الحزب الشيوعي الصيني.

وكان هذا "الهدف" هو السمة المميزة للحزب الشيوعي الصيني منذ ولادته وهو أمر أساسي لجميع المجالات المتعلقة بمصالح الحزب الشيوعي الصيني على المدى الطويل. وقد يكون هدف الدولة الأجنبية هو اتفاقية تجارية لتعزيز مصالح شركاتها في الداخل. ظاهريًا، وقد يبدو أن جانب يتفاوض من أجل نفس الهدف لشركاته، لكن المهمة ستكون دائمًا أكبر من مجرد صفقة واحدة.

ولحماية الحزب، سيتم التضحية حتى بالشركات ورؤسائها التنفيذيين الناجحين إذا كانت هذه المصالح تتعارض بأي شكل مع الحزب أو تهدد سيادة وسياسات الحزب الشيوعي الصيني.

ويعد الاختفاء لمدة ثلاثة أشهر عن أعين الجمهور للملياردير ومؤسس شركة علي بابا “جاك ما” من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021؛ مثالًا واضحا علي ذلك.

وعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية على وجه الخصوص، ومن خلال التجارة والاستثمار والدبلوماسية والعقوبات والمعاهدات الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية والفرص التعليمية، حاولت الدول والشركات في جميع أنحاء العالم تخفيف أو "ترويض" الحزب الشيوعي الصيني وسيطرته الأستبداديه التي ينخرط فيها بانتظام لبناء سلطته والحفاظ عليها.

وواجه الحزب الشيوعي الصيني عقبات طوال تاريخه في رحلته من البداية المتواضعه في شنجهاي إلى تحوله لعملاق من الموارد السياسية والاقتصادية، التي ساعدته حتي للوصول للمريخ واستكشاف الفضاء الخارجي.

لكن من المهم أن نتذكر أنه في أول 28 عامًا من وجود الحزب، لم يكتسب الحزب الشيوعي الصيني الهيمنة السياسية الوطنية.

وشهدت تلك العقود الثلاثة الأولى تقريبًا كفاح الحزب لتحقيق الأهداف التي ألهمهم بها البلاشفة السوفييت.

وانضم الحزب الشيوعي الصيني مرتين إلى الحزب القومي بزعامة "شيانغ كاي شيك"، قبل أن يحقق في النهاية وبشكل غير متوقع انتصارًا عسكريًا وسياسيًا تم إحرازه بقوة في كافه انحاء البلاد.

ولمدة 18 عامًا ، كانت جيوش الحزب الشيوعي في حالة حرب مستمرة. خسر الجيش الأحمر الملايين ليس فقط في الحروب الأهلية التي شنها ضد المؤمنين القوميين، ولكن أيضًا في جهودهم التعاونية مع القوميين لإخراج اليابانيين من الصين.

ولكن بمجرد فوز الحزب الشيوعي الصيني وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، حيث أقام معظم القوميين معسكرًا في تايوان، وواجه الحزب الشيوعي الصيني تحديًا هائلاً: ما يجب فعله بما فازوا به من مكاسب هائله علي ارض الواقع. وإن الدعم السياسي الذي حصلوا عليه بين عشرات الملايين من الصينيين من سكان الريف يجب أن يحققوه الآن في جميع أنحاء البلاد.

ولم يكن الحزب الشيوعي الصيني يخلو من الموارد ، ومع ذلك، فقد أخذ الأفكار والتكنولوجيا من مرشديهم السياسيين، السوفييت. كما كان متوقعًا، وبدأ المستشارون السوفييت في مغادرة الصين تمامًا كما أطلق "ماو تسي تونغ" التقدم والتطورالكبير.وكان الهدف هو التعاون مع سكان الريف. وكلفت المجاعة التي ضربت البلاد أرواح أشخاص تتراوح ما بين 15 و 55 مليون شخص، ومع ذلك نجا الحزب الشيوعي الصيني.