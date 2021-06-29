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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاعتداء المسلح.. قرار عاجل من البنوك اللبنانية

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أعلنت جمعية مصارف لبنان، إغلاق البنوك، اليوم الثلاثاء، وذلك تضامنًا مع البنك اللبناني السويسري في العاصمة بيروت، واستنكارا لاعتداء على موظفي ومقر الإدارة العامة للبنك.

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وقالت الجمعية إنها "تدين كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا في مكان الحادثة، وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفات البنك على أيدي المعتدين، وتمنى الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات".

وطالب البيان الصادر عن الجمعية "الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذًا للقوانين المرعية، وبتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه".

كانت إدارة "البنك اللبناني- السويسري" قد أعلنت إغلاق أبواب المصرف بالكامل ابتداء من اليوم الثلاثاء بعد أن اقتحم حوالي 100 رجل مسلح، مقره، واعتدوا على موظفيه.

ومن ناحية أخرى، أعلن مصرف لبنان المركزي البدء في بيع الدولارات للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق.

وذكر بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي "ابتداء من أمس الاثنين 28 يونيو 2021 سيقوم ببيع الدولار الأمريكي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات الاستيراد لكافة أنواع المحروقات".

 

وتابع البيان "يجري ذلك بعد ما تكون قد استحصلت البنوك على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، على أن تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات 100% بالليرة اللبنانية".

وكان المصرف المركزي في لبنان يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة اللبنانية.

 

ويتجاوز سعر الليرة اللبنانية في السوق حاليا 17 ألفا مقابل الدولار.

 

ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، الذي سيقلل بشكل فعال من دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.

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