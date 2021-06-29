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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تعلن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريره حول طقس اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، وسط التقلبات في الطقس.

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تقلبات.. الأرصاد السعودية تعلن توقعات طقس اليوم

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رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، وذلك مثلما كان في طقس الإثنين.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا، مع سحب رعدية  محتملة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

ووفيما يخص حالة البحر الأحمر، يتوقع رياحا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يخص أخبار السعودية، تدشن السعودية حملة موسعة للتنقيب والبحث عن الاثار القديمة بمختلف أنواعها في معظم أنحاء المملكة تستمر لشهور.

وبحسب ما نشرته هيئة التراث السعودية، أمس الإثنين، توصل علماء آثار وأحافير من «الهيئة» بالتعاون مع «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، وجامعة الملك سعود، و«معهد ماكس بلانك» الألماني، إلى اكتشاف جديد بكهف أم جرسان في حرّة خيبر بالمدينة المنورة.

وعُثر بداخل كهف أم جرسان على مخلفات من الآثار والأحافير التي كشفت تقنية الكربون المشع عن أن عمرها يربو على 7000 سنة، إضافة إلى غنى الكهف بعشرات الآلاف من عظام الحيوانات؛ ومنها حيوان الضبع المخطط، والخيل والحمير البرية المتوحشة والأليفة، والجمال متوحشها وأليفها، والوعل والماعز والبقر، وجميعها بحالة جيدة رغم مرور الزمن، وكذلك جماجم إنسان يرجح أنها قد نُبشت من قبور قريبة تعود لما قبل التاريخ.

ويفحص الفريق البحثي خلال هذه الفترة العظام للحصول على الحمض النووي، فيما تجري دراسة تاريخ الرعي في الجزيرة العربية واستئناس الحيوان فيها.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من اكتشافات «هيئة التراث» خلال المدة الماضية التي تؤكد أن الجزيرة العربية كانت موطناً للبشر منذ آلاف السنين، إضافة إلى العديد من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة التي اتخذت من الجزيرة العربية مقراً لها وتكاثرت فيها بمرور السنوات، وذلك في إطار جهود «الهيئة» للتنقيب عن الآثار والتراث الوطني الذي تزخر به المملكة، وصوْنه ونشره.

 

المملكة العربية السعودية إدارة الأرصاد الجوية الكويتية امطار السعودية الطقس

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