تريند×خبر.. تريزيجيه يتصدر تويتر وكيليان مبابي يعتذر عن خروج فرنسا من يورو 2020

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تريزيجيه يتصدر تويتر بعد ظهور في قناة الأهلي



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجية بعد ظهور محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، في برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي









كيليان مبابي يعتذر للجماهير بعد تسببه في خروج فرنسا من يورو 2020





علق كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي على خروجه منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية على يد منتخب سويسرا .





شيكابالا يهنئ سلة الزمالك للفوز بدوري السوبر





هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق سلة الزمالك بتتويجه بلقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري .







حفيظ دراجي عن خروج فرنسا من اليورو: الطريق مفتوح أمام إيطاليا





علق المذيع الرياضي حفيظ دراجي على خروج منتخب فرنسا من بطولة كأس الأمم الأوروبية على يد منتخب سويسرا