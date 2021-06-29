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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا.. موعد مباراة منتخب الأرجنتين في ربع النهائي

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

فاز منتخب الأرجنتين على منافسه بوليفيا، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "أرينا بانتانال"، في مدينة كويابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة كوبا أمريكا 2021.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا حيث يواجه منافسه الإكوادور.

موعد مباراة الارجنتين ضد الإكوادور 

يلعب منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور يوم الاحد 4 يوليو في تمام الساعة الثالث صباحا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 Max

منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا

وتقدم منتخب الأرجنتين عن طريق جوميز في الدقيقة 6 من زمن المباراة، وأضاف ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33، وسجل البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42، بينما سجل الهدف الرابع لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء .

بينما سجل هدف منتخب بوليفيا الوحيد إروين سافيدرا في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

وبهذا الفوز يحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا، برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب الأرجنتين


حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا.

الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز.

الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.

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