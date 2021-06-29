مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 29-6-2021 عدة مباريات مهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز المواجهات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”؛ حينما يلعب منتخب إنجلترا أمام ألمانيا.

كأس الأمم الأوروبية يورو 2020



إنجلترا vs ألمانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max.

السويد vs أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 1 Max.

دوري أبطال آسيا



أولسان هيوانداي (كوريا الجنوبية) vs بانكوك جلاس يونايتد (تايلاند) – 12 ظهرا.

دايجو (كوريا الجنوبية) vs يونايتد سيتي (الفلبين) – 4 عصرا.

كايا (الفلبين) vs فيتييل (فيتنام) – 4 عصرا.

بكين جوان (الصين) vs كاواساكي (اليابان) – 6 مساء.

كأس العرب تحت 21

مصر - طاجيكستان ..4 عصرا ..قناة ON Time Sports 1 HD.

المغرب - الجزائر ..7 مساء .. ON Time Sports 1 HD.