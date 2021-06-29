تشكيل لجنة لفحص برج مائل وتصدع منزل فى طوخ

شكل أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ فى محافظة القليوبية لجنة لفحص واقعة اتهام أحد المواطنين صاحب برج سكنى مكون من 13 طابقا بأحد المناطق فى طوخ بالتسبب في تصدع منزله نتيجة ميل البرج عليه لبيان مدى صحة الواقعة ومدى خطورة البرج والمنزل على السكان والمارة من أهالي طوخ.

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وكان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا بورد بلاغ إلى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ من مواطن يتضرر فيه من تصدع منزله بسبب ميل برج مكون من 13 طابقا مقام حديثا بمدينة طوخ مما تسبب في تضرر منزله وظهور تشققات به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة قها اعتباراً من الساعة الثانية عصر اليوم الثلاثاء حتى الساعة الخامسة مساءاً وبعدها سيتم ضخ المياه مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيتم نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وطالبت الشركة المواطنين و أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياج من المياه خلال فتره الانقطاع ولإبلاغ الشكاوى التواصل من خلال الخط الساخن على رقم ١٢٥من التليفون الأرضي.

كما شهد الدكتور سمير حماد والدكتورة إيمان ريان نائبا محافظ القليوبية التدريب العملي للعاملين على منظومة إصدار التراخيص الجديدة تمهيدا لإطلاقها على مستوى محافظة القليوبية ، اعتبارا من أول يوليو المقبل ، وشارك في التدريب الدكتور كريم رشوان مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا، وممثلي وزارة التخطيط ورؤساء حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ومديري الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية فى القليوبية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن بنها وشبرا الخيمة.

وأكد نائب محافظ القليوبية خلال التدريب على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتأهيل المراكز التكنولوجية لاستقبال المتقدمين اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلي جاهزية اللجنة العليا لإدارة منظومة العمران فى القليوبية برئاسته لتلقي أية استفسارات على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المواطنين راغبي التقدم بطلبات إصدار بيانات الصلاحية والتراخيص.

وأشارت نائبة محافظ القليوبية إلى التواصل بشكل مستمر مع وزارة التخطيط لتقديم الدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة بالمراكز التكنولوجية، مؤكدة على المتابعة المستمرة والمرور الدوري على تلك المراكز للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء المراكز والمدن والاحياء وجميع العاملين على المنظومة الجديدة قد تلقوا التدريب الفني اللازم بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة

