تسجيلات جديدة.. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة غير متوقعة فى أزمة شيرين ووالد زوجها

قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي الخاص بوالد زوج شيرين عبد الوهاب،حسام حبيب، أن التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب حقيقي وسبق صحفي.



وأضافت الإعلامية اللبنانية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة،أن التسجيل الصوتي لم تنكره الفنانة شيرين عبد الوهاب،مؤكدة ان هذا صوت والد حسام حبيب.

وتابعت"طالبت من والد حسام حبيب أن يتقدم ببلاغ لجهات التحقيق وإثبات أن ما يحتويه التسجيل الصوتي ليس صوته،مضيفة ان هناك بصمة صوت يمكن الاستناد إليها لإثبات حقيقة أن هذا الصوت صوت والد المطرب حسام حبيب أم لا.



وواصلت" والد حسام حبيب اعتاد إهانة كرامة شيرين فى كل مجلس له،مضيفة"لدي تسجيلات صوتية أخرى لوالد حسام حبيب، وأتركها الآن لجولة ثانية".

ولفتت إلى انها لم ترجع لشيرين فى نشر التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب،لأن هذا عمل صحفي وليس به أى علاقات خاصة.



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بعد التسريبات.. عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله بـ شيرين عبد الوهاب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل ظهوره على الشاشة لتقديم حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، موضحًا أن شيرين قالت إنها “مكتفية باللي سجلته”، وقالت بالنص هذا، إن «هذا الرجل (حسام حبيب) هي مأمناه على نفسها وعلى عيالها وحياتها كلها، وإن الكلام ده كلام فارغ".

وأضاف أديب، شيرين فنانة كبيرة لها محبين كثيرين، وطبعا جمهورها بيخاف عليها، موضحًا أنه ستكون هناك تداعيات خلال الأيام القادمة".



وأكدت شيرين عبد الوهاب في رسالة صوتية نشرتها عبر حسابها على تويتر، أن زوجها حسام حبيب من "أنضف" رجال الدنيا وشخص محترم ويحبها بشدة، ولا يستحق الإهانات التي وجهها له الجمهور، لكنها تتفهم وتمنح العذر للجمهور؛ لأنهم لا يعرفون تفاصيل علاقتهما.



يأتي ذلك بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لوالد حسام حبيب، تحدث خلاله عن تحكم ابنه في حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية، وتخطيطه للزواج سرا من أخرى.

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رسالة مؤثرة من نوال الزغبي لـ شيرين في أزمتها مع حسام حبيب

دعمت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تسريب مقطع صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث عن رغبتهم في أخذ أموال شيرين.

وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة بنحبك كتير والله دائما معك”.



وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.



وعلم صدى البلد أن أسباب الخلاف بين الفنان حسام حبيب والمطربة شيرين تعود إلى رغبته الدائمة في السيطرة على كل أعمالها وهو ما كانت ترفضه شيرين.



ويكشف صدى البلد كواليس خاصة بشأن هذه الخلافات حيث أن شيرين قامت بطلب التدخل من صديقها المطرب أحمد سعد لحل أزمتها مع حسام، والذي بدوره نشب خلاف بينهم بسبب قيام حسام بضرب شيرين .



لم يكتف حسام بذلك بل قام بالتحكم في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملها، حيث إنه كان أحد أسباب قيامها بنفي تعاقدها على أى عمل رمضاني في الموسم الماضي؛ رغم أنها كانت تعاقدت وسجلت أغنية تتر مسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال".