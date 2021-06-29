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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة قطب: لا يحق لأي مكان أن يمنع المحجبات من ارتداء البوركيني في حمامات السباحة

هبة قطب: لا يحق لأي
هبة قطب: لا يحق لأي مكان أن يمنع المحجبات من ارتداء البوركين

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، و والدة  فتاة البوركيني التى أثارت ضجة  على السوشيال ميديا بعد منعها من نزول حمام السباحة بمايوه المحجبات بأحدى الفنادق فى مصر، إن بعض الأجانب في مصر يرتدون البوركيني خاصة الأطفال؛ وللأسف هناك أماكن في مصر تمنع روادها من ارتداؤه".

 

وأكدت قطب خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي،أنه لا يوجد هناك اعتراض بين ارتداء البوركيني في حمامات السباحة وانتشار الأمراض كما يشاع".


وتابعت"لا يحق لأي مكان أن يمنع المحجبات من ارتداء البوركيني في حمامات السباحة والشواطئ الخاصة.

 

وأردفت"البوركيني ليس اختراع إسلامي ولكنه مستورد من الخارج"، مضيفة ان البرازيل أول من أطلقت البوركيني بسبب درجة الحرارة العالية وارتفاع نسبة سرطان الجلد هناك بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة".


وأكدت استشارى العلاقات الأسرية،أن توقيت الفيديو لم يكن مقصودًا نهائيًا، مشيرة إلى أن  ابنتها صورت الفيديو داخل غرفتها دون ترتيب مسبق.


وتابعت قطب" لم نتوقع إثارة الفيديو هذه الضجة الكبيرة،قائلة:"لا أشعر أنه حظ سيئ، لكنه حظًا جيدًا لظهور وجهين العملة في وقت واحد".

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تروي"دينا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في إحدى المجتمعات السكانية الشهيرة  "كمبوند" في مقطع فيديو لها، وتقول: "قررت أنزل البيسين النهاردة مع صحبتي وكنت بحضر حاجاتي وبلبس المايوه البوركيني، ماما حذرتني من فكرة إنهم ممكن يكونوا بيعترضوا على نزول المحجبات البيسين بـ البوركيني".
 
وأكملت "دينا":" بالفعل صديقتي سألت عن إمكانية نزولي بـ البوركيني كانت الإجابة بالرفض التام للفكرة وإنهم مش بيسمحوا إن محجبات ينزلوا البيسين بـ البوركيني طبقًا لقرارات وقواعد وضعتها الإدارة رغم قرار وزارة السياحة بالسماح عادي للمحجبات بنزول حمامات السباحة والشواطئ ".

بكل الغضب استعرضت "دينا" المايوهات التي تمتلكها سواء لغير المحجبات أو المحجبات مقارنة الاسعار ببعضها، فقالت:"المايوه لغير المحجبات عادي لكن المايوه اللي يغطي الجسم لا، المايوهات العادية كل واحد منهم بحوالي 10 دولارات لـ 50 دولارا، البوركيني لوحده حوالي 350 دولارًا".
 
لم تتمالك "دينا" أعصابها حتى فلتت دموعها والغضب يسيطر عليها:" كفاية قهر.. بجد كفاية إيه القهر ده"، مضيفة :"أنا عمري ما حسيت بالإحساس ده أو إن حجابي فيه مشكلة أنا عيشت خارج مصر 10 سنين محدش حاسسني إن في مشكلة بسبب حجابي والناس كانت بتدعمني جدًا، بقالي سنة واحدة في مصر حصلي كده ".

واختتمت "دينا" الفيديو الذي اقترب عدد مشاهداته من المليون مشاهدة وآلاف التعليقات من ضمنهم مشاهير في بضع ساعات، قائلة: "عشان نبقى هاي كلاس نتكلم انجليزي وفرنساوي طول الوقت، لكن نعمل زي الغرب في إن نسيب كل واحد يختار هو عايز يلبس إيه لا مينفعش، احنا نضغط على المحجبة عشان تقلع".

هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية البوركيني الحكاية عمرو أديب

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