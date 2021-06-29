فاطمة ناعوت عن فيديو فتاة البوركيني: شعرت فيه بنوع من الدراما

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن الأجانب يحترمون القوانين، قائلة : "أنا مشفتش أجنبي بيعترض على أي قواعد أو قانون وضعها مكان معين".



وأضافت ناعوت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي، أنها مع حرية الإنسان فى فعل أو شىء مادام لم يؤذى غيره أو وطنه، مشيرة إلى أن توقيت ظهور فيديو فتاة البوركيني دينا هشام كان سيئ جدًا وشعرت أن هناك دراما فى الفيديو.



وتابعت ناعوت : " الفتاة انتقدت مصر وقارنتها بكندا، وهذا الشيء لم يعجبني فى الفيديو لأن الذى منعها مؤسسة وليست مصر، مؤكدة أن مصر بتنهض نهضات كبرى لم تحدث من قبل.



من جانبها، قالت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، ووالدة فتاة البوركيني، التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا بعد منعها من نزول حمام السباحة بمايوه المحجبات بإحدى الفنادق فى مصر، إن بعض الأجانب في مصر يرتدون البوركيني خاصة الأطفال؛ وللأسف هناك أماكن في مصر تمنع روادها من ارتداؤه.



وأكدت قطب، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الحكاية ، أنه لا يوجد هناك اعتراض بين ارتداء البوركيني في حمامات السباحة وانتشار الأمراض كما يشاع.

وتابعت: "لا يحق لأي مكان أن يمنع المحجبات من ارتداء البوركيني في حمامات السباحة والشواطئ الخاصة.



وأردفت: "البوركيني ليس اختراع إسلامي ولكنه مستورد من الخارج"، مضيفة أن البرازيل أول من أطلقت البوركيني بسبب درجة الحرارة العالية وارتفاع نسبة سرطان الجلد هناك بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة".

وأكدت استشارى العلاقات الأسرية، أن توقيت الفيديو لم يكن مقصودًا نهائيًا، مشيرة إلى أن ابنتها صورت الفيديو داخل غرفتها دون ترتيب مسبق.

وتابعت قطب: " لم نتوقع إثارة الفيديو هذه الضجة الكبيرة، قائلة: "لا أشعر أنه حظ سيئ، لكنه حظًا جيدًا لظهور وجهين العملة في وقت واحد".

اقرأ أيضًا

بسمة وهبة توجه رسالة دعم لـ دينا هشام، المعروفة بـ "فتاة البوركيني"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لـ دينا هشام، صاحبة الأزمة المعروفة بـ "فتاة البوركيني"، قائلة :" انتي قمر وجميلة بالحجاب وحقك تروحي بيه أي مكان.. ومعندناش الفكرة دي وأنا بعاكس المحجبات".

وأضافت دينا هشام خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أنها تعرضت لهذا الموقف أكثر من مرة في أماكن عامة وخاصة، متابعة: " أنا كمان اترفضت في شغل بسبب الحجاب"، لتعلق بسمة وهبة قائلة :"دي جديدة دي".



واسترسلت: تقدمت للحصول على وظيفة في صالة ألعاب رياضية (جيم) ورفضت، واستشعرت أن الرفض كان بسبب الحجاب، لكن ذلك لم يوضح لها بصورة مباشرة من قبل جهة العمل.





وفجرت دينا هشام، ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب ، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعادت إلى الساحة " خناقة المايوهات " والتي لم تعد جديدة على المجتمع المصري ، ولكنها أصبحت متكررة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وهذا الصيف أيضا لم يكن مختلفا.

وتابعت : " لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا " ، بهذه الكلمات سردت دينا هشام في فيديو ظهرت فيه وهي تبكي تفاصيل منعها من نزول حمام سباحة بـ مايوه شرعي في أحد الفنادق وفيما بعد تبين أن هذه الفتاة هي ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب .

وقالت الفتاة في الفيديو الذي جمع آلاف المشاهدات فور نشره : " أنا بقالي 10 سنين في كندا عمري ما حسيت إني مضطهدة أو إني مش مقبولة بسبب الحجاب بالعكس الجميع بييدعموني وبيدعموا إيماني بـ عقيدة معينة، مش كفاية قهر".

وواصلت هجومها الحاد على العنصرية التي تعرضت لها قائلة : " أنا بقالي سنة في مصر احنا نشرب ونقلع زي الغرب أوك وعاوزين نبقى شبههم طول الوقت عشان نكون هاي كلاس.. لكن أن إحنا نختار زي الغرب نلبس ايه، لا في الحالة دي نواجه بعنصرية .

واسترسلت : لازم نضغط على البنات لغاية ما يقلعوا.. لأ أنا عاوزة ألبس براحتي وكفاية بقى وبجد كده حرام".

وظهرت دينا هشام، في أحد برامج التوك شو لتكشف تفاصيل أكثر عن نفسها وعن الواقعة التي تعرضت لها ، مؤكدة أنها ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب، والتي سبق أن حذرتها من أن بعض الفنادق في مصر لا تقبل تواجد الفتيات بمايوه شرعي في حمامات السباحة، خصوصا أن وزارة السياحة تركت لكل مكان حرية تقرير اللائحة الداخلية الخاصة به .



