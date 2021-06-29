مصرع شاب بأعيرة نارية فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية

لقى شاب مصرعه بإحدى قرى محافظة الدقهلية إثر إطلاق أعيرة نارية عليه من قبل مجهولين؛ حيث فروا هاربين وتم نقل الجثة إلى المستشفى بالدقهلية.

وورد إخطار لمديرية الدقهلية من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية يفيد بمصرع شاب ويدعى عبد الوهاب مصباح ٣٠ عاما مقيم قرية نجير التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حيث سمع الاهالى دوى إطلاق أعيرة ناريه علي الطريق العام بالقرب من الوحده المحليه بنجير وشاهده الأهالي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يستطيع أحد إنقاذه حتي وصول الإسعاف والشرطه وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام وحرر محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.