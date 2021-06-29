شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كشفت وزارة التنمية المحلية عن شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،حيث توفر وزارة التنمية المحلية من خلال الصندوق ،قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات ،و يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ويحق للمواطنين والمرأة المعيلة التقديم للحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية اذا توافرت الشروط التي وضعها الصندوق للمقترضين وتشتمل علي..

يشترط صندوق التنمية المحلية مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه.



اما الاوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى:

- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه"

- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما

ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:

- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما

- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية

- محضر معاينة لمكان المشروع

- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد

- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.

وكان قد قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد المشروعات التي نفذها صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021 إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنيه منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيها وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20% .



ولفت الوزير إلي أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الانتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.