عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،حيث توفر وزارة التنمية المحلية من خلال الصندوق  ،قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات ،و يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ويحق للمواطنين والمرأة المعيلة التقديم  للحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية اذا توافرت الشروط التي وضعها الصندوق للمقترضين وتشتمل علي..

يشترط صندوق التنمية المحلية مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه.


اما الاوراق  المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى:

- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه"

- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما

ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:

- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما

- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية
- محضر معاينة لمكان المشروع
- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد
- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.

وكان قد قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد المشروعات التي نفذها صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 1/9/2019 حتي نهاية فبراير 2021  إليها بلغ 5449 مشروعاً في 23 محافظة باستثمارات تجاوزت 57,8 مليون جنيه منها 48 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق و9,8 مليون جنيه مساهمة من المقترضين وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة المعيلة 3740 مشروعاً بنسبة 68,6% من إجمالي المشروعات لافتاً إلي أن متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة القروض بلغ 8840 جنيها وبلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد من جملة الاستثمارات 10 آلاف و610 جنيهات وبلغت نسبة المشاركة الي قيمة القروض 20% .


ولفت الوزير إلي أن الأنشطة التي ركزت عليها مشروعات الصندوق تجاوزت 16 نشاطا كان أهمها الانتاج الحيواني والداجني وعسل النحل ومنتجات الألبان والصناعات البيئية ومنافذ البيع والصناعات الغذائية والميكنة الزراعية، مشيراً إلي أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية وسوهاج والشرقية وبني سويف هي الأكثر طلباً للحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية.

قرض صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة وزارة التنمية المحلية المحافظات

موضوعات متعلقة

شعراوي:تنمية قدرات العاملين بالمحليات بشراكة دولية ومنح تدريبية بالخارج

بتكلفة 6 مليارات جنيه..شعراوي يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالجيزة

شعراوي: الدولة جادة في استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وتذليل كافة المعوقات

شعراوي: مصر توظف طاقتها وخبراتها لمساندة أشقائها الأفارقة

ترشيحاتنا

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

الذروة الصباحية تتجاوز الـ70%.. تعرف على الحركة المرورية اليوم

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

إصابة نجل لاعب الزمالك بفيروس كورونا

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

الزمالك راحة من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

إصابات كورونا عالميا تقترب من 181.5 مليون حالة.. والوفيات تلامس 4 ملايين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

8 ركعات لو صلاها المسلم حرم الله جسده على النار.. داوم عليها

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

نداء عاجل من الجيش السوري لسكان هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ