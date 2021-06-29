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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه.. مناقشة آليات تنفيذ دليل الإجراءات التجارية الموحدة

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية قياس مؤشرات الأداء لمختلف الإدارات الفنية والإدارية لتطوير الأداء وتحسين منظومة العمل وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وفى هذا السياق، نظمت إدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة،بالتعاون مع القطاع التجاري، ولجان من القطاعات التجارية ودعم النزاهة ببعض الشركات التابعة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آلية تنفيذ دليل الإجراءات التجارية الموحدة.


وعقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اجتماعها الأول للجنة المشكلة برئاسة المحاسب حسين حمدى رئيس القطاع المالى والتجارى بالدقهلية، وممثلين من القطاع التجارى ومراكز خدمة العملاء وادارة دعم النزاهة بشركة الدقهلية، لتفعيل وتنفيذ الاجراءات الوارده بالخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة  للشركة القابضة وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بها.

وشارك فى الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، الاستاذ ابراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، والذى أشاد بالدور الملحوظ الذى تقوم به اللجنة  بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ورفع جودة الخدمات بمراكز خدمة العملاء، وبحضور  كل من الأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية والأستاذ أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، ومديرى ادارات دعم النزاهة بشركات الغربية و صرف الاسكندرية  وأعضاء اللجنة.

وأشار المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أهمية تفعيل دليل الإجراءات وسرعة تنفيذ الإجراءات الواردة بالخطط التنفيذية وقياس المردود الخاص بتلك الإجراءات على أن يتم التنفيذ بشكل تجريبى فى بعض مراكز خدمة العملاء تمهيدا لتعميم تلك الإجراءات على جميع مراكز خدمة العملاء، فى إطار تنفيذ توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

القابضة للمياه دليل الإجراءات التجارية الموحدة ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب قياس مؤشرات الأداء

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