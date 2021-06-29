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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 29 -6-2021.

 

أسعار الذهب في مصر:

 

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 663 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 774 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 885 جنيها للجرام.

 

وسعر الجنيه الذهب يسجل 6190  جنيهات.

 

ومن جانب آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

 

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

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