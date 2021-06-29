وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق رسالة ردع قوية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الثلاثاء/ ضرباتنا الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".



وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل .



وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.

