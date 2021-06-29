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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق رسالة ردع قوية

وزير خارجية امريكا
وزير خارجية امريكا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الثلاثاء/ ضرباتنا الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".


وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل .


وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.
 

وزير الخارجية الامريكي ضرباتنا الجوية سوريا العراق رسالة ردع قوية انتوني بلينكن

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