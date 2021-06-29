أبو رجيلة: رجال السلة أوفوا بعهدهم وأسعدوا الجماهير

حرص محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق على توجيه التهنئة للاعبي فريق السلة بالقلعة البيضاء عقب تحقيق الفريق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وأكد نجم الزمالك سعادته البالغة برجولة لاعبي الفريق خلال اللقاء والقتال من أجل حصد اللقب، وإسعاد الجماهير البيضاء.

وأشار أبو رجيلة إلى أن لاعبي الفريق كانوا عند عهدهم للجمهور ببذل أقصى الجهد والفوز وإسعادهم.

وحرص أبو رجيلة على توجيه الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني واللجنة المكلفة بإدارة النادي على حصد البطولة.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.