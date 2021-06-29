تنفيذ أنشطة متنوعة بمراكز الشباب في قري سيناء

نفذت مراكز الشباب، بقري محافظة شمال سيناء ، عدد من الأنشطة الشبابية تنفيذا لخطة وزارة الشباب والرياضة ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار أنشطة المراكز لخدمة شباب سيناء .

حيث تم عقد جلسة محاكاه لبرلمان الطلائع بمركز شباب الخربة ، وكذلك مسابقة ثقافية ،ضمن خطة الادارة بالتعاون مع مركز شباب الجنادل ادارة شباب بئر العبد ، بتوجيهات من الكابتن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء .

تعليم الرسم:

كما نفذ مركز شباب بئر العبد ، ورشه عمل لتعليم الرسم واقامه مسابقه بين المشاركين من الطلائع وتم تسليم الجوائز للفائزين ، وذلك تحت اشراف كليب راشد مدير عام مديريه الشباب والرياضه ، ومتابعة عبد العزيز كريم مدير أداره شباب بئر العبد ، ورئيس اللجنه الإدارية عزت سليم.

كما ينظم مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ، بالتعاون مع أكاديمية الدولفين برنامج تدريبي لإعداد سباحين ، بحمام السباحة الأولمبى باستاد العريش . تحت اشراف جهاز فنى يضم الدكتور أمير العيادى مدير فنى ومشرف عام السباحة بالمركز الدكتور محمد سعيد.

و فى مجال المسابقات والأنشطة الثقافية، نفذت إدارة شباب رفح مشروع مسابقه ثقافية " أون لاين " بمشاركة مراكز شباب المطلة والأمل وأبوشنار والوفاق وشيبانة والماسورة ورفح والمهدية وتم توزيع الجوائز على الفائزين .

وكان كليب راشد مصبح ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، قد تفقد عدد من مراكز الشباب بشمال بسيناء ، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ، اكد خلالها علي تنفيذ الأنشطة حسب الخطة المسبقة ، وإعداد خطة مستقبلية للأنشطة في مختلف المجالات لاكتساب السباب خبرات متنوعة.



وأكد مدير عام الشباب والرياضة ، أنه تمت مشاركة مراكز شباب المحافظة في المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى شعبة الناشئين "ملاكمة" لدعم وتشجيع الشباب لإنطلاق المواهب الرياضية والإبداعية لديهم.



