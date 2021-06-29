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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ أنشطة متنوعة بمراكز الشباب في قري سيناء

ورشة عمل في سيناء
ورشة عمل في سيناء لتعليم الطلائع الرسم

نفذت مراكز الشباب، بقري محافظة شمال سيناء ، عدد من الأنشطة الشبابية  تنفيذا لخطة وزارة الشباب والرياضة ،تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار  أنشطة المراكز لخدمة شباب سيناء .

 

حيث تم عقد جلسة محاكاه لبرلمان الطلائع بمركز شباب الخربة ، وكذلك مسابقة ثقافية ،ضمن خطة الادارة بالتعاون مع مركز شباب الجنادل ادارة شباب بئر العبد  ، بتوجيهات من الكابتن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء  .

 

تعليم الرسم:

 

كما  نفذ  مركز شباب بئر العبد ، ورشه عمل لتعليم الرسم واقامه مسابقه بين المشاركين من الطلائع وتم تسليم الجوائز للفائزين ، وذلك تحت اشراف كليب راشد مدير عام مديريه الشباب والرياضه ، ومتابعة عبد العزيز كريم مدير أداره شباب بئر العبد ، ورئيس اللجنه الإدارية عزت سليم.

 

كما ينظم مركز شباب 6  أكتوبر بالعريش ، بالتعاون مع أكاديمية  الدولفين برنامج تدريبي لإعداد سباحين ، بحمام السباحة الأولمبى باستاد العريش . تحت اشراف جهاز فنى  يضم الدكتور أمير العيادى مدير فنى ومشرف عام السباحة بالمركز الدكتور محمد سعيد.

 

و فى مجال المسابقات والأنشطة الثقافية،  نفذت  إدارة شباب رفح  مشروع مسابقه ثقافية " أون لاين " بمشاركة  مراكز  شباب المطلة والأمل وأبوشنار  والوفاق وشيبانة والماسورة ورفح والمهدية وتم توزيع الجوائز على الفائزين .

 

وكان  كليب راشد مصبح ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، قد تفقد عدد من مراكز الشباب بشمال  بسيناء ، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ، اكد خلالها علي   تنفيذ الأنشطة حسب الخطة المسبقة ، وإعداد خطة مستقبلية للأنشطة في مختلف المجالات لاكتساب السباب خبرات متنوعة.


وأكد مدير عام الشباب والرياضة ، أنه تمت مشاركة  مراكز شباب المحافظة في المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى شعبة الناشئين "ملاكمة" لدعم وتشجيع الشباب لإنطلاق المواهب الرياضية والإبداعية لديهم.


 

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