عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: تكثيف الحملات اليومية والتواصل المباشر مع المواطن

المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم  جميع أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة تكثيف الحملات اليومية بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية تلبية لشكاوى المواطنين .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن ذلك ضمن منظومة هدفها الأول العمل  توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطن وتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة له إلى جانب رفع أى معاناة قد يترتب عليها أى تعطيل أو ضرر أو خطر على حياته .

و شددت  على ضرورة التواجد الميدانى المستمر لرؤساء الأحياء بجميع الشوارع والميادين  
لمتابعة تنفيذ الحملات والوقوف على أى مستجدات والتعامل الفورى معها وتذليل اى عقبات،إلى جانب التواصل المباشر مع المواطن والسماع إلى شكواه بشكل مباشر.

كما وجهت بضرورة ترصد ومتابعة أى مخالفات أو تجاوزات وخاصة مخالفات البناء وضرورة إزالتها فى المهد،إلى جانب تشديدها على القضاء على  ظاهرة استغلال اى اراضى مملوكة للدولة ومنع أى تعد عليها من اى نوع تاكيدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واحترام هيبة الدولة والالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم وبقوة القانون ضد المخالفين.

 

نائب محافظ القاهرة: وضع قرية الفواخير على الخريطة السياحية وبرامج تسويق عالمية..صور

كما شددت نائب محافظ القاهرة على متابعة الجراجات اسفل العقارات وحظر استخدامها كمخازن أو أنشطة تجارية ومنع استغلالها فى غير السبب المخصصة من اجله وتحرير محضر فورى للمخالف وازالة المخالفة فورا  وذلك لمنع وجود تكدس مرورى بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

 

استمرار حملات النظافة

وفى سياق متصل أكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة رفع اى اشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية ألى جانب رفع الرتش والمخلفات بحرم السكة الحديد بنطاق احياء المنطقة ومتابعة ورفع مستوى الاداء بمنظومة النظافة واستمرار حملات النظافة على مدار اليوم للحفاظ على الصحة العامة من الملوثات والفيروسات والاوبئة والحفاظا ايضا على مظهر حضارى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تطوير بجميع المجالات والذى نلمسه جميعا ونشعر به فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم المنطقة الجنوبية تكثيف الحملات شكاوى المواطنين الجراجات

ترشيحاتنا

هجيب حق شيرين.. والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد تسجيله الأخير

الذروة الصباحية تتجاوز الـ70%.. تعرف على الحركة المرورية اليوم

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

إصابة نجل لاعب الزمالك بفيروس كورونا

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

الزمالك راحة من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

إصابات كورونا عالميا تقترب من 181.5 مليون حالة.. والوفيات تلامس 4 ملايين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

8 ركعات لو صلاها المسلم حرم الله جسده على النار.. داوم عليها

طليقة رجل أعمال تتسلل لمنزله وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة|فيديو

نداء عاجل من الجيش السوري لسكان هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ