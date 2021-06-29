نائب محافظ القاهرة: تكثيف الحملات اليومية والتواصل المباشر مع المواطن

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم جميع أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة تكثيف الحملات اليومية بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية تلبية لشكاوى المواطنين .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن ذلك ضمن منظومة هدفها الأول العمل توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطن وتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة له إلى جانب رفع أى معاناة قد يترتب عليها أى تعطيل أو ضرر أو خطر على حياته .

و شددت على ضرورة التواجد الميدانى المستمر لرؤساء الأحياء بجميع الشوارع والميادين

لمتابعة تنفيذ الحملات والوقوف على أى مستجدات والتعامل الفورى معها وتذليل اى عقبات،إلى جانب التواصل المباشر مع المواطن والسماع إلى شكواه بشكل مباشر.

كما وجهت بضرورة ترصد ومتابعة أى مخالفات أو تجاوزات وخاصة مخالفات البناء وضرورة إزالتها فى المهد،إلى جانب تشديدها على القضاء على ظاهرة استغلال اى اراضى مملوكة للدولة ومنع أى تعد عليها من اى نوع تاكيدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واحترام هيبة الدولة والالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم وبقوة القانون ضد المخالفين.

كما شددت نائب محافظ القاهرة على متابعة الجراجات اسفل العقارات وحظر استخدامها كمخازن أو أنشطة تجارية ومنع استغلالها فى غير السبب المخصصة من اجله وتحرير محضر فورى للمخالف وازالة المخالفة فورا وذلك لمنع وجود تكدس مرورى بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

استمرار حملات النظافة

وفى سياق متصل أكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة رفع اى اشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية ألى جانب رفع الرتش والمخلفات بحرم السكة الحديد بنطاق احياء المنطقة ومتابعة ورفع مستوى الاداء بمنظومة النظافة واستمرار حملات النظافة على مدار اليوم للحفاظ على الصحة العامة من الملوثات والفيروسات والاوبئة والحفاظا ايضا على مظهر حضارى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تطوير بجميع المجالات والذى نلمسه جميعا ونشعر به فى ظل توجيهات القيادة السياسية.