مصطفى كيجو: لاعبو الزمالك قاتلوا لآخر لحظة للفوز بدوري السوبر

أعرب مصطفى كيجو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق أمس، الاثنين، على الاتحاد السكندري وتتويجه بدوري السوبر رغم صعوبة المباراة.

وأكد كيجو أن الفريق الأبيض قدم مباراة تليق باسم النادي، مشددا على أن لاعبي الفريق قاتلوا حتى آخر لحظة من عمر المباراة.

وأشار كيجو إلى أن جميع لاعبي الفريق تعاهدوا على حصد لقب الدوري، وقدموا أداءً مميزا استحقوا عليه الفوز بلقب الدوري.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.