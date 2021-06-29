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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يطالب بالإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لـ سوريا

صدى البلد

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعيدا عن كل المتغيرات السياسية.

وبحسب قناة السومرية ، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الأوضاع الإنسانية الحالية السيئة في سوريا".

وأضافت أن حسين تطرق إلى موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة ب‍سوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في إقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والإقليم توفير الدعم لهم.

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وأشارت إلى أن حسين أكد الحاجة الملحة لتوفير الدعم للعراق وحكومة الإقليم في هذا المجال، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا، لها انعكاساتها على الوضع الأمني العراقي.

وتابعت أنه أكد ضرورة إجراء مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع السوري وحل الأزمة الراهنة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم بالتخفيف من أزمة الشعب السوري الإنسانية، مشددا على أهمية الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري بعيدا عن كل المتغيرات السياسية.

وكانت مجموعة من 19 دولة بقيادة الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

وشاركت 19 دولة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم الاثنين في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

وقالت في بيان مشترك إنها أكدت دعما حاسما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وتابع المشاركون في المؤتمر: "إننا وفي حين نؤكد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، لا نزال متمسكين بمواصلة العمل النشط على تحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254".

وشددوا على أن هذا القرار "يمثل حلا وحيدا ينهي الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات في سوريا ويضمن أمن الشعب السوري وتنفيذ طموحاته".

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