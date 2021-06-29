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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك راحة من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا

كارتيرون
كارتيرون

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر، أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.


وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.


رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

الزمالك نادي الزمالك المقاصة أحمد سيد زيزو الدوري غزل المحلة كارتيرون مسابقة الدوري

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