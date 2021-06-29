الزمالك راحة من التدريبات اليوم ويستأنف تدريباته غدا

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر، أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.



وفاز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.



رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 61 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بهم المركز السابع.