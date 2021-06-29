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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تفصح عن طبيعة العلاقات مع روسيا

بايدن
بايدن

 


أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على إن بلاده تريد علاقات مستقرة ومفيدة مع روسيا، إلا إنه توعد موسكو أيضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


قال الوزير الأمريكي إنهم في واشنطن يريدون علاقات أكثر استقرارًا إلا إنه"إذا استمرت موسكو في "الهجوم"، فإن واشنطن "سترد".

قال بلينكن في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "إذا استمرت روسيا في مهاجمتنا أو التصرف كما فعلت مع هجمات سولارويند والتدخل في انتخاباتنا والهجوم على أليكسي نافالني (المعارض الروسي) فإننا سنرد".

وأضاف الوزير بلينكين بأن الصين تعتبر "الأكثر تعقيدا" عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، موضحا أن الولايات المتحدة لن تطلب من أي دولة أن تختار بين البلدين.

وتابع :"مع ذلك، صحيح أنه عندما نتعامل مع الصين - كخصم او منافس او شريك - فإننا نكون أكثر فاعلية اذا عملنا معا".

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وقبل ذلك بساعات قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وروسيا لديهما فرص للتعاون في عدد من المجالات مثل الحد من انتشار الأسلحة النوية ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف بايدن في تصريح، أمس الاثنين: "لقد أوضحت للرئيس بوتين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، يجب أن تكون مستقرة ويمكن وواضحة، ويجب أن نكون قادرين على التعاون، حيث لدينا مصالح بشأن منع انتشار الأسلحة النووية وتغير المناخ".

وفيما يتعلق بنقاط الخلاق بين البلدين قال بادين إنه سيرد على "الهجمات الإلكترونية المحتملة أو التدخل في الاقتصاد الأمريكي".

وقال: "أنا أدرك أننا سنرد على الإجراءات الملموسة التي تضر بالمصالح الأمريكية".

وتابع بايدن: "نحن نتنافس على القرن الحادي والعشرين، من سيكون لديه أقوى اقتصاد في القرن الحادي والعشرين ... لا يزال لدينا الكثير لنفعله، ويجب أن نتصرف بسرعة".

وقال إنه تحدث خلال جولته الأوروبية عن "حاجة الصين إلى الامتثال لقواعد السلوك في الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين".

 

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