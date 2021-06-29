إصابة نجل لاعب الزمالك بفيروس كورونا

كشف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة نجله الصغير بعدوى فيروس كورونا.

وقام الجزيري بنشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أعلن خلاله عن إصابة نجله بالفيروس، وطالب من متابعه الدعاء له بالشفاء.

وكان الجزيري شارك مع الزمالك اليوم الإثنين في مباراة المقاصة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف جاء عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٦١ يحتل بهم صدارة جدول ترتيب الدوري العام، ويأتي المصري في الوصافة برصيد ٤٣ نقطة.