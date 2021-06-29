كارتيرون يهنئ فريق سلة الزمالك بالتتويج بالدوري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تهنئة فريق السلة بالنادي الأبيض بعد تتويجه بلقب دوري السوبر.

ونشر كارتيرون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وكتب عليها: "مبروك، براڤو".

وكان فريق كرة السلة بنادي الزمالك تغلب على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 84-80 في المباراة الخامسة الفاصلة، بعد التعادل في 2/2 خلال الأربع مباريات التي سبقتها.

يأتي ذلك بعدما توج فريق السلة بالزمالك بلقب أفريقيا تحت رعاية NBA في دولة رواندا قبل أسابيع، واستطاع أمس تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي بوش أن يتوج بلقب الدوري.

وطالبت جماهير الزمالك من كارتيرون في تعليقاتها على تغريدته، قيادة فريق كرة القدم للتتويج ببطولة الدوري العام هو الآخر هذا الموسم، وكذلك بطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك أمس، الاثنين، على المقاصة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، حيث جاء الهدف عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٦١ يحتل بهم صدارة جدول ترتيب الدوري العام، ويأتي المصري في الوصافة برصيد ٤٣ نقطة.