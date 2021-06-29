الذروة الصباحية تتجاوز الـ70%.. تعرف على الحركة المرورية اليوم

قال محمد صابر محرر الشئون المرورية، إن معدلات السير بصفة عامة في فترة الذروة الصباحية المرورية الآن تتراوح من 65 إلى 70%، مشيراً إلى أن محافظات الوجه البحري والقبلي والطرق المؤدية إليهم ما زالت حتى الآن تعمل بشكل مرضٍ وطبيعي.

وأضاف محمد صابر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الحركة المرورية مرضية تماماً لـ محور 26 يوليو، ما عدا أعلى منطقة ناهيا، والذي يأتي من أكتوبر والشيخ زايد ويتجه إلى ميدان لبنان، معقبا: "لن ننصح بتغيير أى مسارات اليوم".

وتابع محرر الشئون المرورية أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لداخل وخارج القاهرة الكبرى، التي تنحصر بها بعض الأحجام المتفرقة أعلى مناطق الأعمال، وهي أعلى مناطق المرج المتجه إلى نفق السلام، كذلك أعلى منطقة المنيب والبساتين.

وأكد محمد صابر أن باقى مناطق الطرق الدائرية مازالت تعمل بشكل مرضٍ وطبيعي، لافتا إلى أنه بالنسبة لمحافظة القليوبية تنحصر بها الأحجام عند منطقة القادمة من ميدان المؤسسة، أما بالنسبة الجيزة فـ تنحصر الأحجام عند محطة مترو الجامعة القادمة من أعلى كوبرى فيصل.

وأوضح محرر الشئون المرورية أنه يمكن للمتجه من كوبري فيصل إلى الدقي أن يسلك الطريق من خلال شارع مراد أو شارع الجامعة أفضل، مشيراً إلى أنه بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة اليوم، فهي تعمل بشكل مرضٍ.