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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة يتزعمها شخصين لتزوير وثائق المرور بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم من ضبط عصابة يتزعمها شخصين تخصصا في تزوير وثائق ورخص القيادة وتسيير السيارات والمحررات الرسمية  وبيعها للراغبين حال ترددهم علي منطقة مرور بقرية سبرباي بطنطا .


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من  محمد عمران مدير مباحث الغربية من العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية  بقيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسميه المستخدمة فى إجراءات تراخيص المركبات واستخراج رخص قيادة وتسير مصطنعة عن طريق التزوير فى مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الاشخاص.

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وبالعرض علي العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية فوجه المقدم أحمد الشربيني  بالقبض عليه بعد استئذان النيابة العامة وتم ضبط المذكورين الاول ” ن ر ج ” وشهرته القنصل وكذا المتهم “ع.أ” وبحوزتهم شهادات الدراسية المنسوب صدورها الى كليات القمة _ تصاريح السفر _وثائق قيد عائلى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7187 لسنه 2021 جنح ثان المحلة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات.

امن الغربية تشكيل عصابى مباحث مرور الغربية تزوير مباحث المرور سبرباي طنطا

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